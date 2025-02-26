İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4401
  • EURO
    38,3104
  • ALTIN
    3413.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arne Slot'un cezası belli oldu

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası iki maçlık yedek kulübesi yasağı aldı. Slot, Premier League maçlarında cezasını çekecek ancak PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde kulübede olabilecek.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Arne Slot'un cezası belli oldu
ABONE OL

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bu ayın başında oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı aldı.

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Goodison Park'ta Everton ile 2-2 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Kendisi ve yardımcı antrenör Sipke Hulshoff'un, maç yetkililerine karşı "uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve/veya hakaret içeren ve/veya aşağılayıcı sözler veya davranışlar sergilediği" iddia edildi. Hulshoff da suçlamayı kabul etti ve Slot ile birlikte iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı alarak cezasını Newcastle United maçından itibaren çekmeye başlayacak.

PSG MAÇINDA KULÜBEDE

Slot, UEFA organizasyonu olduğu için cezasını etkilemeyen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak çeyrek final ilk maçında 6 Mart'ta yedek kulübesine dönebilecek. Ancak, cezasının ikinci maçını 8 Mart'ta Southampton'a karşı oynanacak Premier League karşılaşmasında çekecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.