Arne Slot'un cezası belli oldu

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bu ayın başında oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı aldı.

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Goodison Park'ta Everton ile 2-2 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Kendisi ve yardımcı antrenör Sipke Hulshoff'un, maç yetkililerine karşı "uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve/veya hakaret içeren ve/veya aşağılayıcı sözler veya davranışlar sergilediği" iddia edildi. Hulshoff da suçlamayı kabul etti ve Slot ile birlikte iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı alarak cezasını Newcastle United maçından itibaren çekmeye başlayacak.

PSG MAÇINDA KULÜBEDE

Slot, UEFA organizasyonu olduğu için cezasını etkilemeyen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak çeyrek final ilk maçında 6 Mart'ta yedek kulübesine dönebilecek. Ancak, cezasının ikinci maçını 8 Mart'ta Southampton'a karşı oynanacak Premier League karşılaşmasında çekecek.