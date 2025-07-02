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Spor

Arne Slot'un ekibine dahil oldu!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un ekibine dahil olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Arne Slot'un ekibine dahil oldu!
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta görev yapan Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı açıklandı.

İngitere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'dan yapılan açıklamada Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktör Arne Slot'un ekibine dahil olduğu belirtildi.

Arne Slot'un yardımcılığını yapan John Heitinga, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmış ve Ajax'ın başına geçmişti. Van Bronckhorst, Liverpool'da yardımcı antrenör olarak görev alacak. Öte yandan İngiliz ekibi, kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Giovanni van Bronckhorst Liverpool'dan önce Beşiktaş'la birlikte Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'ta çalışmıştı.

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