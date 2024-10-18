İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2413
  • EURO
    37,21
  • ALTIN
    2990.66
  • BIST100
    8802.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arnold'a 3 dev talip!

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız sağ bek Trent Alexander-Arnold'a Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih talip oldu.

18 Ekim 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Arnold'a 3 dev talip!
ABONE OL

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Trent Alexander-Arnold Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinde koşturuyor.

İngiliz futbolcu için daha önce Real Madrid iddiası gündeme geldi. TalkSport'ta yer alan habere göre, Real Madrid dışında, Barcelona ve Bayern Münih de yıldız sağ bek ile ilgileniyor.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda Liverpool'daki sözleşmesi ve geleceği konusunda yaptığı açıklamada, Jürgen Klopp sonrası takımdaki durumu görmek istediğini ve buna bağlı olarak karar vereceğini söylemişti.

Liverpool'un altyapısından yetişen Arnold, İngiliz ekibinde çıktığı 319 maçta 19 gol attı ve 83 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.