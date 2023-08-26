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Spor

Arsenal 87'de 3 puandan oldu

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal sahasında Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip son dakikalarına önde girdiği maçta 87. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Arsenal 87'de 3 puandan oldu
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Fulham, henüz ilk dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Fulham soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Mikel Arteta'nın ekibi 72. dakikada ise Eddie Nketiah ile öne geçti. Fulham bu gole 87. dakikada Joao Palhinha ile karşılık verdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Fulham'da Calvin Bassey, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87 yaptı. Fulham ise 4 puana yükseldi.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Fulham, Manchester City deplasmanına gidecek.

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