Arsenal adım adım şampiyonluğa! Arteta Premier Lig'in zirvesine nasıl oturdu?

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Arsene Wenger'in son dönemini de baz alırsak son derece kaotik bir ortam içindeydi. Yapılan yüksek bonservisli transferler ve gelmeyen başarı "Topçulara" gönül veren taraftarların psikolojisini alt üst etmişti. 22 yıldır takımın başında olan ve bir efsane haline gelen Fransız çalıştırıcı Arsen Wenger, koltuğunu İspanyol teknik adam Unai Emery'e devretmişti. Büyük beklentiler ile göreve getirilen Unai Emery, Arsenal'e istediğini verememiş ve sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mesut Özil, Aubameyang ve Lacazette gibi isimlerle de sorun yaşayan Emery için bardağın taştığı son damla UEFA Avrupa Ligi'nde Londra'da Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olunan maçtı. Bu maçtan sonra İspanyol teknik adam ile yollar ayrıldı.

MİKEL ARTETA GÖREVE BAŞLIYOR!

22 Aralık 2019 tarihi ile, Manchester City'de görevi olan ve Premier Lig'in en iyi hocalarından Pep Guardiola ile çalışmış olan bir Arsenal efsanesi Mikel Arteta yıllarca formasını giydiği Kuzey Londra takımının artık patronluk koltuğunda oturuyordu. Daha önce yardımcı hocalık hariç herhangi bir görevi bulunmayan Mikel Arteta için kuşkulu bakışlar vardı. Arsenal'in sahibi KSE Kroenke şirketi taraftarlar tarafından son derece büyük eleştirilere ve protestolara maruz kalıyordu. Mikel Arteta ile de büyük bir kumar oynamışlardı. 2019/2020-2020/2021 sezonlarında Avrupa'nın dışında kalan Arsenal, herhangi bir turnuvada başarıda gösterememişti. Taraftarın sabrı kalmamış ve istifa sesleri yükselmeye başlamıştı. 2019/2020 ve 2020/2021 sezonunu 8. bitiren Arsenal'de taraftar, yönetimden bir aksiyon almasını bekliyor ve yeniden başarılı günlere dönmeyi arzuluyordu. Fakat bu dönüşümün mevcut sahipler ile olmayacağını düşünülüyordu. Fakat Arsenal'in Amerikalı sahipleri 2021/2022 sezonuna da Mikel Arteta ile başlama kararı almıştı. Bir anda her şey kabusa da dönebilir fakat başarıda gelebilirdi. Ne yazık ki Arsenal sezona çok kötü bir giriş yaptı ve oynanan ilk 10 haftada Arsenal düşme potasında bulunuyordu. Bu durum kabul edilemezdi, Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'den, düşme potası için mücadele veren Arsenal'e bir dönüşüm yaşanmıştı. Fakat Amerikalı sahipler Arteta'ya güvenmiş ve büyük bonservis bedelleri harcayarak kadroyu güçlendirmeye çalışmıştı. Transferlerde sonuç vermemiş ve Arsenal'de kötü gidişat devam etmişti. Mikel Arteta'nın farklı bir şey yapması gerekiyordu. Önce takımı başarılı olmaya ikna etmesi gerekiyor ve takım içi sorunları çözmesi gerekiyordu. Bu sorun hakkında Arteta, şu açıklamalara yer verdi;

"Değişmesi gereken şeyler var kesinlikle çünkü onlardan beklediğimiz seviyede performans vermiyorlar. Onlara yardım etmem gerekecek ve yardım edebilmem için neler olduğunu bilmem, nasıl hissettiklerini ve nerede eksik olduklarını anlamam gerek. Bu noktaya gelirsem, onlara yardım edebilirim. Sonra bana güvenirler ve beni takip ederler."

"İlk iş birazcık enerjiyi değiştirmek. Geçen hafta Manchester City ile buradaydım ve neler olduğunu hissettikten sonra biraz moralim bozuldu. Bu yüzden herkesi dahil etmeyi denemeliyiz. Denemek, oyuncuları ne yapmak ve nasıl yapmak istediğime ikna etmek zorundayım. Onlar da bir başka süreci, başka bir düşünme tarzını kabul etmeye başlamak zorunda ve ben bütün ekiple herkesi aynı düşünce yapısında birleştirmek istiyorum. Geçmişi devam ettirecek bir kültür inşa etmeliyiz." demişti.

İlk olarak uzun yılardır aşina olduğu "Total futbolu" takıma entegre etmeye çalışıyor ve sorunları kökten çözmek istiyordu. İlk olarak Pierre-Emerick Aubameyang kadro dışı bırakılmış ve takımda bir sükunet sağlanmaya başlanmıştı. Sonraki görev bir başka "papaz oyuncu" olan Alexander Lacazette sorununu çözmekteydi. Sezon sonuna kadar takıma o kaptanlık etmişti fakat maalesef gol yollarındaki kısırlığı değişmemişti. Bu süreçte büyük bir atağa kalkan Arsenal, hedefini Şampiyonlar Lig potası olarak belirlemişti. Fakat ezeli rakibi Tottenham, Arsenal yerine 2 puan farkla Şampiyonlar Ligi biletini kapmıştı. Arsenal ise UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuş fakat geleceğe dair bir kıvılcım yakmıştı.

PEP GUARDİOLA ELLERİYLE BİR CANAVAR YARATTI

Pep Guardiola tedrisatında staj yapan Mikel Arteta, Manchester City'den kalan oyunu ezberini Arsenal'e birebir uygulamaya çalıştı ve City benzeri acımasız bir takım yaratma uğraşındaydı. Pep Guardiola'nın tatmin olmayan ve mükemmeliyetçi karakteri Mikel Arteta'nın da içine işlemişti. Manchester City'de yer bulamay Olkesandr Zinchenko ve Gabriel Jesus ile birlikte yeni model bir City'e dönüşmüştü.

MİKEL ARTETA'NIN OYUN PLANI

Her İspanyol gibi o da total futbola gönül vermişti. Seri ve hızlı pas oyunu, sahte bekler ve aynı tempoda boşluk bulana kadar pas yapmak ve rakibi açmak üzerine kuruluydu. Stoper ve bek aralarındaki bölgeleri çok iyi değerlendiriyor ve gol bulmaya çalışıyor. Hücum hattındaki oyuncuların birbirlerine yakınlığı ve uyumu skoru getiren ana etkenlerden biri.

Sonuç olarak ise Arsenal yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa Mikel Arteta önderliğinde ulaşabilecek mi?

Star Gazetesi