Arsenal, Amorim'li Manchester United'ı evinde devirdi

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Ligde lider Liverpool'u takip eden Arsenal, güçlü rakibini sahasında 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Timber ve 73. dakikada Saliba kaydetti.

Arsenal'ın 2 golünün de köşe vuruşlarından gelmesi dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada Arsenal, puanını 28 yaptı. Ruben Amorim ile çıkış arayan Manchester United ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mikel Arteta'nın takımı Fulham'a konuk olacak. Manchester United ise Nottingham Forest karşısında 3 puan arayacak.