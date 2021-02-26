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Spor

Arsenal, Aubameyang ile son 16'ya kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 1-1'in rövanşında evinde Benfica'yı 3-2'lik skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

26 Şubat 2021 Cuma 00:02 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 00:02
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Arsenal evinde Benfica ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Yunanistan'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda 3-2 kazanan Arsenal, son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller 21 ve 87'de Aubameyang ile 67. dakikada Tierney'den geldi. Benfica'nın gollerini ise 43. dakikada Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Arsenal bu sonuçla birlikte Benfica ile oynadığı son 4 maçta yenilmezken, 3'ünden de galibiyetle ayrılmış oldu.

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