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Spor

Arsenal, Barcola'ya göz dikti!

Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal, Paris Saint-Germain'de forma giyen Bradley Barcola'yı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 00:48 - Güncelleme:
Arsenal, Barcola'ya göz dikti!
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İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky Sports'un haberine göre Londra temsilcisi, Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde, Fransız ekibinin genç yıldızı göndermeye sıcak bakmadığı ve oyuncuyu takımda tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Barcola, 2025-26 sezonunda çıktığı 49 karşılaşmada 13 gol atıp 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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