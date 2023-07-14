İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0993
  • EURO
    29,3159
  • ALTIN
    1645.99
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal Beşiktaş'ın Rob Holding teklifini reddetti
Spor

Arsenal Beşiktaş'ın Rob Holding teklifini reddetti

Beşiktaş Arsenalli savunmacı Rob Holding için 2.5 milyon euro teklif etti. Bedeli çok düşük bulan Arsenal teklifi reddetme kararı aldı.

14 Temmuz 2023 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Arsenal Beşiktaş'ın Rob Holding teklifini reddetti
ABONE OL

Beşiktaş'ın stoper arayışında öncelik verdiği isimlerden Arsenalli İngiliz Rob Holding için yaptığı teklifin düşük bulunduğu belirtildi.

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın Rob Holding için 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Arsenal'in ise teklifi değerinin çok altında bulduğu için ret kararı vereceği haberin devamında yer aldı.

27 yaşındaki oyuncunun Arsenal'den ayrılabilmesi için yeterli miktarın gelmesinin beklendiği kaydedildi.

2016'da Bolton'dan 3 milyon euroya transfer edilen Rob Holding, geçen sezon Saliba'nın sakatlığı döneminde 14 maçta kendisine yer bulmuştu.

Holding, Arsenal'in Nürnberg ile yaptığı yeni sezon öncesi hazırlık maçında ise kadroya alınmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.