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Spor

Arsenal, Bournemouth karşısında hata yapmadı!

Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Bournemouth konuk eden Arsenal rakibi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ettiği ve zirve mücadelesinde hata yapmadı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Arsenal, Bournemouth karşısında hata yapmadı!
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Arsenal, 45. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Arsenal, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 83 puana ulaşan Arsenal, iki maçı eksik Manchester City'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Liverpool ise 75 puanda bulunuyor.

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