Arsenal, Bruno Guimaraes'in peşinde

Arsenal'in, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için harekete geçtiği öne sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirirken, Newcastle United olası bir resmi teklif ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

ARTETA'NIN ORTA SAHADA ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Haberde, Guimaraes'in İngiltere'deki temsilcilerinin oyuncunun piyasadaki durumunu değerlendirdiği belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği ve 28 yaşındaki futbolcuyu öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 41 maça çıkan Guimaraes, 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.