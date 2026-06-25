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Spor

Arsenal, Bruno Guimaraes'in peşinde

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes'i istediği ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Arsenal, Bruno Guimaraes'in peşinde
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Arsenal'in, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için harekete geçtiği öne sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirirken, Newcastle United olası bir resmi teklif ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

ARTETA'NIN ORTA SAHADA ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Haberde, Guimaraes'in İngiltere'deki temsilcilerinin oyuncunun piyasadaki durumunu değerlendirdiği belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği ve 28 yaşındaki futbolcuyu öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 41 maça çıkan Guimaraes, 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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