Arsenal, Bukayo Saka ile anlaşmaya vardı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bukayo Saka ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Saka ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Saka'nın uzun süreli yeni bir sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.

21 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

BUKAYO SAKA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bukayo Saka bu sezon Arsenal formasıyla şu ana kadar toplam 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2394 dakika sahada kalan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 10 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.