Arsenal, Bukayo Saka ile nikah tazeliyor

Arsenal, yıldız orta saha oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzatmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, Saka'nın kulüpte mutlu olduğunu ve anlaşmanın yakında tamamlanacağını belirtti.

11 Ekim 2025 Cumartesi 10:35
Arsenal, Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzatmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Görüşmelerin kolay geçmediği ancak tamamlanmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Saka, kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu olma yolunda ilerlerken, Emirates'te yönetim arasında güven ve heyecan dorukta.

Teknik direktör Mikel Arteta, genç yıldız hakkında, "Gördüğüm ve duyduğum her şeye göre, burada inanılmaz derecede mutlu ve oynadığı rolden gurur duyuyor," dedi. Arteta, anlaşmanın doğal bir şekilde tamamlanmasını umduğunu ekledi.

Saha performansı da göz dolduran Saka, son iki maçta attığı gollerle dikkat çekerken, Galler ve Letonya maçlarında da Topçular'ı sırtlamayı hedefliyor.

