Arsenal çeyrek finalde çok rahat

İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-0’ın rövanşında karşılaştığı Napoli’yi 1-0 mağlup yine mağlup etti ve adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

Londra ekibine galibiyeti getiren golü 36. dakikada Fransız yıldız Lacazette kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Arsenal’in rakibi ise İspanyol Valencia oldu.