Arsenal, Chelsea'yi 5 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Arsenal, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Emirates'teki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Arsenal, 5. dakikada Leandro Trossard ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 ile gitti.

Mikel Arteta'nın ekibi ikinci yarıda ise adeta gaza bastı. Arsenal, 52'de Ben White, 57 ve 65'te Kai Haverz ile 4-0'ı buldu. Arsenal, 70'te Ben White ile farkı beşe çıkardı. Ben White, bu golleriyle birlikte Premier Lig'de ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

5-0'dan sonra da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulan Arsenal, maçta başka gol çıkaramadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaptı. Chelsea, 47 puanda kaldı.

Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçında bu kez Tottenham ile derbide karşılaşacak. Chelsea, Aston Villa deplasmanına konuk olacak.

ARSENAL'İN ŞAMPİYONLUK İNADI

Arsenal, Chelsea karşısındaki farklı galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

PUAN DURUMU

(1)Arsenal: 34 maç, 77 puan

(2) Liverpool: 33 maç, 74 puan

(3) Manchester City: 32 maç, 73 puan