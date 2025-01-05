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Spor

Arsenal deplasmanda 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 00:21 - Güncelleme:
Arsenal deplasmanda 1 puana razı oldu
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Arsenal, 16. dakikada genç yeteneği Ethan Nwaneri'nin golüyle öne geçti. Brighton, 61. dakikada Joao Pedro'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Brighton forması giyen Türk milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 40'a çıkardı. Brighton ise son 4 maçından berabere kaldı ve puanını 28'e çıkardı.

Arsenal, gelecek hafta Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise Ipswich Town deplasmanına gidecek.

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