İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal deplasmanda dört köşe

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, Portman Road'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Arsenal deplasmanda dört köşe
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, Portman Road'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 69. dakikalarda Leandro Trossard, 28. dakikada Gabriel Martinelli ve 88. dakikada Ethan Nwaneri attı.

Ev sahibi ekip Ipswich Town, Leif Davis'in 32. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde iki hafta sonra kazandı ve 66 puana yükseldi. Ipswich Town, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Ipswich Town, Newcastle United deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.