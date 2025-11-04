İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
  • Arsenal, Devler Ligi'nde yoluna 4'te 4 ile devam etti
Spor

Arsenal, Devler Ligi'nde yoluna 4'te 4 ile devam etti

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Slavia Prag'ı 3-0 mağlup ederek dördüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

4 Kasım 2025 Salı 22:59
Arsenal, Devler Ligi'nde yoluna 4'te 4 ile devam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu.

Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bukayo Saka penaltı noktasından ve 46 ile 68. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

DOWMAN TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de 73. dakikada Trossard'ın yerine oyuna dahil olan 15 yaşındaki Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu. Önceki rekor Dortmund formasıyla 16 yaşında sahaya çıkan Youssoufa Moukoko'ya aitti.

ARSENAL TARİHİNDE İLK

Karşılaşmada ilk golü kaydeden Bukayo Saka, Arsenal tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde dört deplasman maçında üst üste gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 4'te 4 yaptı. Slavia Prag ise 2 puanda kaldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. Slavia Prag, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

