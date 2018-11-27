Arsenal efsanesi Sol Campell, Macclesfield Town'un teknik direktörü oldu
İngiltere 4. Lig kulübü Macclesfield Town, teknik direktörlüğe eski İngiliz milli futbolcu Campbell'ı getirdi.
İngiltere 4. Futbol Ligi ekibi Macclesfield Town'da teknik direktörlüğe Sol Campbell getirildi.
Macclesfield Town Kulübü, 44 yaşındaki Campbell ile teknik direktörlük görevi için 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Tottenham ve Arsenal gibi takımlarda birçok başarı yakalayan eski İngiliz milli oyuncu Campbell, ilk teknik direktörlük deneyimini Macclesfield Town'da yaşayacak.
Bu sezon Mark Yates ve Danny Whitaker'ın teknik direktörlük yaptığı Macclesfield Town, 4. Lig'de 19 haftada topladığı 10 puanla son sırada bulunuyor.
(AA)
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