Spor

Arsenal, Ekvadorlu ikizleri kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi4 Aralık 2025 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.

Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

