Arsenal, Everton'ı 5 golle devirdi

Premier Lig'in son haftasında Arsenal, sahasında Everton ile karşılaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 5-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Londra ekibine galibiyeti 27. dakikada penaltıdan Gabriel Martinelli, 31. dakikada Eddie Nketiah, 56. dakikada Cedric Soares, 59. dakikada Gabriel ve 82. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Everton'un tek golü ise 45. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 69'a yükseltti ve ligi 5. sırada tamamladı. Everton, sezonu 39 puanla noktaladı.