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Spor

Arsenal evinde Brentford ile yenişemedi

Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Kuzey Londra ekibi bu beraberlikle birlikte puanını 63'e yükseltti.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Arsenal evinde Brentford ile yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'nin 32. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u ağırladı.

Emirates'te oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Arsenal'in golü 61. dakikada Thomas Partey'den gelirken konuk ekip Brentford'un golü 74. dakikada Yoane Wissa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında üst üste ikinci kez beraberlik ile yara alan Arseanl 63 puanla 2. sırada yer aldı. Brentford ise 43 puanla 11. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta deplasmanda Ipswich'in konuğu olacak. Brentford ise sahasında Brighton'u ağırlayacak.

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