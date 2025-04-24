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Spor

Arsenal evinde Crystal Palace'a takıldı

Arsenal, Premier Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip bu sonucun ardından puanını 67'ye yükseltti.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 00:58 - Güncelleme:
Arsenal evinde Crystal Palace'a takıldı
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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arsenal, 3. dakikada Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti. Crystal Palace, 27. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle eşitliği sağladı. Leandro Trossard, 42. dakikada Arsenal'i öne geçiren golü attı. 83. dakikada ise Jean Philippe Mateata Crystal Palace'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 67'a yükselten Arsenal, 1 maç fazlasıyla Liverpool ile arasındaki puanını 12'ye indirdi ancak Liverpool, 27 Nisan'da Tottenham'ı Anfield'da 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Crystal Palace ise 45 puana yükseldi.

Arsenal, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek.

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