4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Arsenal evinde hata yapmadı

Lider Arsenal, Premier Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Brentford'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Kuzey Londra ekibi haftayı en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde kapattı.

4 Aralık 2025 Perşembe 01:12
Arsenal evinde hata yapmadı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Brentford'u konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Kuzey Londra ekibi 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mikel Merino ve 90 +1. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 33'e yükseltti ve haftayı en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde lider kapattı.

Öte yandan Arsenal, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Bu mağlubiyetin ardından 19 puanda kalan Brentford ise 13. sırada konumlandı.

Arsenal, ligde gelecek hafta deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Brentford ise deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

