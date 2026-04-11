Spor

Arsenal evinde kabusu yaşadı

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Arsenal, sahasında Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Arsenal evinde kabusu yaşadı
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, 32. hafta mücadelesinde sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, Emirates Stadı'nda 11 haftadır yenilmeyen Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 17. dakikada Eli Kroupi ve 74. dakikada Alex Scott'un golleriyle galibiyete uzandı. Başkent temsilcisinin tek golünü 35. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

En yakın takipçisi Manchester City'den iki maçı fazla olan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45'e çıkardı.

61 puanı bulunan Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'ı ağırlayacak.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ertelenen Crystal Palace, yarın deplasmanda oynayacakları Chelsea ve gelecek hafta Arsenal maçlarından kayıpsız ayrılmaları halinde bitime 5 hafta kalan zirveye ortak olacak.

