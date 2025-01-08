İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3541
  • EURO
    36,6068
  • ALTIN
    3009.74
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal evinde kayıp! Newcastle United yıllar sonra başardı
Spor

Arsenal evinde kayıp! Newcastle United yıllar sonra başardı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile Newcastle United, karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçta kazanan 2-0'lık skorla Newcastle United oldu. Konuk ekip rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Arsenal evinde kayıp! Newcastle United yıllar sonra başardı
ABONE OL

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile Newcastle United, karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçta kazanan 2-0'lık skorla Newcastle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Alexander Isak ve 51. dakikada Anthony Gordon attı.

Bu sonuçla Newcastle United, rövanş öncesi avantajı eline aldı. Lig Kupası'nda son 16 turunda Chelsea'yi saf dışı bırakan Newcastle United, bir diğer zorlu rakibi Arsenal karşısında da önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Şubat'ta oynanacak.

15 YIL SONRA GALİBİYET

Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

Newcastle United, Premier Lig'de 15 Ocak'ta sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Arsenal ise aynı gün derbide Tottenham'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.