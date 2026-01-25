Arsenal evinde yıkıldı, Manchester United'dan kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

Lider Arsenal, ligin 23. hafta mücadelesinde Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Londra ekibinin gollerini 29. dakikada Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve 84. dakikada Mikel Merino atarken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bryan Mbeumo, 50. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Ruben Amorim sonrasında sezon sonuna kadar takımın başına geçen Michael Carrick, 2-0 kazandıkları Manchester City maçının ardından zorlu Arsenal deplasmanından da 3 puanla ayrıldı.

Arsenal, bu sonuçla 50 puanda kalırken, puanını 38'e çıkaran Manchester United dördüncü sıraya yerleşti.

Ligde 7 maç sonra kaybeden Mikel Arteta'nın öğrencileri bu sezon sahalarındaki ilk yenilgilerini yaşadı.

