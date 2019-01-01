Arsenal, Fulham'ı ezdi geçti

Arsenal - Fulham maçında kazanan, 4-1'lik skorla Arsenal oldu. İngiltere Premier lig'in 21. haftasındaki mücadele, Emirates Stadı'nda oynandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Xhaka, 55. dakikada Lacazette, 79. dakikada Ramsey ve 83. dakikada Aubameyang'tan geldi. Fulham'ın tek sayısını ise 69. dakikada Kamara kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 41 puana yükseldi. Fulham ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal deplasmanda West Ham ile karşılaşacakken, Fulham ise deplasmanda Burnley'e konuk olacak.

(Sporx)