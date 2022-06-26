Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna katıyor

Arsenal, bir süredir transferi için uğraş verdiği Gabriel Jesus'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal, Gabriel Jesus'un menajeri Marcelo Pettinati ile kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağladı ve transferde sona geldi. Brezilyalı futbolcunun 2027 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

45 MİLYON STERLİN BONSERVİS



Manchester City ile 45 milyon Sterlin bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlayan Arsenal'in kısa zaman içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabriel Jesus, geride bıraktığımız sezon 41 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansa imza atmıştı.