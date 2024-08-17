İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Arsenal galibiyetle başladı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kai Havertz ve 74. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

İki futbolcu da birbirlerine asist yaparak maçı 1'er gol, 1'er asist ile tamamladılar.

Bu sonuçla birlikte Arsenal sezona 3 puanla başlamayı başarırken, Wolverhampton sezonun ilk maçından puansız ayrılmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile mücadele ederken, Wolverhampton sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.