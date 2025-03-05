Arsenal gol olup yağdı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile PSV karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan mücadele Arsenal, PSV'yi 7-1'lik skorla mağlup etti.

İlk yarısı 3-1'lik Arsenal üstünlüğüyle biten mücadelede Arsenal'in gollerini 18. dakikada Jurrien Timber, 21. dakikada Ethan Nwaneri, 31. dakikada Mikel Merino, 47. dakikada Martin Odegaard, 48. dakikada Leandro Trossard, 73. dakikada Martin Odegaard ve 85. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti.

PSV'nin tek golü ise penaltı vuruşuyla Noa Lang'tan geldi.

32 YIL SONRA İLK

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 32 yıl sonra bir Avrupa deplasmanında 6 gol attı.

PSV, ilk kez sahasında oynadığı bir Avrupa maçında 5 golden fazla yedi.

Eşleşmenin ikinci maçı, 12 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.