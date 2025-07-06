İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Gyökeres için geri sayıma geçti
Spor

Arsenal, Gyökeres için geri sayıma geçti

Premier Lig devi Arsenal, Sporting'den ayrılması beklenen yıldız golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Arsenal, Gyökeres için geri sayıma geçti
ABONE OL

Transfer döneminin hareketli takımlarından Arsenal, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Kuzey Londra ekibi, Sporting'in yıldız forveti Viktor Gyökeres'in transferi konusunda son saatlerde yapılan görüşmelerle süreci ileri bir noktaya taşıdı.

Haberde, İsveçli golcünün Sporting'in antrenmanlarına dönmeyeceği belirtilirken, oyuncunun tamamen takımdan ayrılmaya odaklandığı ifade edildi.

RESMİ ANLAŞMA HENÜZ YOK

Her ne kadar taraflar arasında olumlu bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı vurgulandı. Ancak müzakerelerin devam ettiği ve Arsenal'in transferi sonuçlandırmak için kararlı olduğu bildirildi.

SPORTING KARİYERİ

İkinci sezonunu tamamladığı Sporting'de bu sezon 52 maçta görev yapan yıldız forvet 54 gol atıp 12 asist yaptı ve 66 gole doğrudan katkı verdi.

Geçen sezonu da 50 maçta 43 gol ve 14 asistle tamamlayarak 57 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Gyökeres'in Portekiz ekibinde toplam 102 resmi maçta 95 gol ve 26 asisti bulunuyor.

İsveçli forvet yeşil-beyazlı formayla Portekiz'de 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.