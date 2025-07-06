Arsenal, Gyökeres için geri sayıma geçti

Transfer döneminin hareketli takımlarından Arsenal, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Kuzey Londra ekibi, Sporting'in yıldız forveti Viktor Gyökeres'in transferi konusunda son saatlerde yapılan görüşmelerle süreci ileri bir noktaya taşıdı.

Haberde, İsveçli golcünün Sporting'in antrenmanlarına dönmeyeceği belirtilirken, oyuncunun tamamen takımdan ayrılmaya odaklandığı ifade edildi.

RESMİ ANLAŞMA HENÜZ YOK

Her ne kadar taraflar arasında olumlu bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı vurgulandı. Ancak müzakerelerin devam ettiği ve Arsenal'in transferi sonuçlandırmak için kararlı olduğu bildirildi.

SPORTING KARİYERİ

İkinci sezonunu tamamladığı Sporting'de bu sezon 52 maçta görev yapan yıldız forvet 54 gol atıp 12 asist yaptı ve 66 gole doğrudan katkı verdi.

Geçen sezonu da 50 maçta 43 gol ve 14 asistle tamamlayarak 57 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Gyökeres'in Portekiz ekibinde toplam 102 resmi maçta 95 gol ve 26 asisti bulunuyor.

İsveçli forvet yeşil-beyazlı formayla Portekiz'de 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.