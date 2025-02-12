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Spor

Arsenal hücumu alarm durumunda!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de, Havertz'in sakatlığının ardından hücum bölgesinden sakat olan isim sayısı 4'e çıktı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Arsenal hücumu alarm durumunda!
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Arsenal forveti Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında hamstring yırtığı yaşadıktan sonra sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

The Athletic, Salı günü yaptığı haberinde Havertz'in sakatlığının değerlendirileceğini bildirdi. 25 yaşındaki oyuncunun ameliyat gerektirip gerektirmeyeceği henüz netlik kazanmasa da, önceliği 2025-26 sezonunun başına kadar tam olarak iyileşmek olacak.

TEK SAKAT HAVERTZ DEĞİL

Havertz'in beklenen yokluğu, Arsenal'in hücum hattındaki sorunlarını daha da artırıyor. Bukayo Saka, takımla birlikte Dubai'ye seyahat etti ancak Aralık ayında geçirdiği hamstring ameliyatı nedeniyle Mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Gabriel Martinelli'nin de 5 Şubat'ta Newcastle United'a karşı oynanan maçta hamstring sakatlığı yaşamasının ardından yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Gabriel Jesus da geçen ay sol dizindeki ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek.

HAVERTZ'İN PERFORMANSI

Havertz, bu sezon Arsenal adına neredeyse tüm maçlarda forma giymişti ve şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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