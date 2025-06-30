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Spor

Arsenal Hugo Ekitike'nin peşine düştü

Premier Lig'de transfer yarışı kızışıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; Arsenal, Fransız golcü Hugo Ekitike'nin transferi için devreye girdi.

Emre Sarı30 Haziran 2025 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Arsenal Hugo Ekitike'nin peşine düştü
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Premier Lig'de transfer yarışı kızışıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre, Arsenal, Fransız golcü Hugo Ekitike'nin transferi için devreye girdi.

Genç oyuncu için Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da ilgisinin sürdüğü belirtilirken, dört büyük kulübün rekabeti transferin seyrini belirleyecek.

Paris Saint-Germain'den Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Ekitike, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da etkili bir grafik çizmişti.

Arsenal'in, forvet hattına genç ve dinamik bir takviye yapma planı doğrultusunda Ekitike'yi önemli bir hedef olarak belirlediği ifade ediliyor.

  • Premier Lig transfer
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