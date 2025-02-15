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Spor

Arsenal ikinci yarıda açıldı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Arsenal ikinci yarıda açıldı
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 81 ve 87. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 15. galibiyetini alan ve 53 puana ulaşan Arsenal, maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Son 10 maçta 9. mağlubiyetini alan Leicester City ise 17 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, West Ham'ı konuk edecek. Leicester City ise Brentford'u ağırlayacak.

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