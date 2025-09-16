İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Arsenal ikinci yarıda açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırladı. San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 22:01 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırladı.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

Arsenal'in galibiyet golleri, 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk hafta sonunda, Arsenal puanını 3'e yükseltirken Athletic Bilbao ise 0 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Olympiakos'u konuk edecek.

