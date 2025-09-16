Arsenal ikinci yarıda açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırladı.
San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.
Arsenal'in galibiyet golleri, 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ilk hafta sonunda, Arsenal puanını 3'e yükseltirken Athletic Bilbao ise 0 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Olympiakos'u konuk edecek.