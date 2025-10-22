İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Arsenal ikinci yarıda açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 01:32 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu.

56 dakika gol sesi çıkmayan mücadelede Arsenal, 57'de Gabriel Magalhaes, 64'te Gabriel Martinelli, 67 ve 70'inci dakikalarda Viktor Gyökeresile bulduğu gollerle rakibini dağıttı.

Viktor Gyökeres, Arsenal adına önceki 9 maçında sadece 1 gol bulabilmişti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 9 yaparak bu haftayı da namağlup kapattı. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray'ın rakiplerinden olan Atletico Madrid, 21 Ocak günü Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara konuk olacak.

Arsenal ise bir sonraki maçta deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

