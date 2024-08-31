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Spor

Arsenal ile Brighton 3 puanı bölüştü

Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen Arsenal ve Brighton 1-1 berabere kaldı ve 3 puanı bölüştü.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Arsenal ile Brighton 3 puanı bölüştü
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'e ikide iki ile başlayan iki takımı Emirates'te karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.

Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz ile öne geçti. Brighton bu gole 58. dakikada Joao Pedro ile cevap verdi.

Arsenal, 49. dakikada Declan Rice'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve sakatlık yaşayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Arsenal, milli aranın ardından derbi maçta Tottenham'a konuk olacak. Brighton ise milli ara sonrası sahasında Ipswich'i konuk edecek.

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