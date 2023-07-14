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Spor

Arsenal, Jurrien Timber'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ajax'ta forma giyen Jurrien Timber'i kadrosuna kattığını duyurdu.

14 Temmuz 2023 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Arsenal, Jurrien Timber'i kadrosuna kattı
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Gelecek sezon Premier Lig'de şampiyonluk için çabalayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Arsenal, Jurrien Timber transferini açıkladı.

45 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arsenal, 22 yaşındaki Hollandalı stoper için 40 milyon net bonservis ve 5 milyon euroluk başarı bonuslarıyla beraber toplamda 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Açıklamanın devamında ise Arsenal, Jurrien Timber ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ajax formasıyla geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta forma giyen Jurrien Timber bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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