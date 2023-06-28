İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0748
  • EURO
    28,456
  • ALTIN
    1597.76
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Kai Havertz'i renklerine kattı
Spor

Arsenal, Kai Havertz'i renklerine kattı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki Alman golcü oyuncu Kai Havertz'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Arsenal, Kai Havertz'i renklerine kattı
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki santrfor Kai Havertz'i transferini resmi internet sitesinden açıkladı. İngiliz kulübü, Havertz'in transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kai ve ailesine Arsenal Futbol Kulübü'ne hoş geldiniz diyoruz ve yakında sezon öncesi eğitime başladığımızda onunla çalışmaya başlayacağımız için hepimiz heyecanlıyız. Kai, Temmuz başında sezon öncesi antrenman için yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve 29 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullandı.

24 yaşındaki deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 47 resmi müsabakada 9 kez ağları havalandırırken, 1 de asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.