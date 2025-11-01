İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Arsenal kazandı, liderliğini sürdürdü
Spor

Arsenal kazandı, liderliğini sürdürdü

Arsenal, Premier Lig'in 10. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaştı. Rakibi Gyökeres ve Rice'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Kuzey Londra ekibi liderliğini sürdürdü.

1 Kasım 2025 Cumartesi 20:20
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında lider Arsenal, Burnley deplasmanına konuk oldu. Arsenal maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Viktor Gyökeres ve 35. dakikada Declan Rice kaydetti.

Deplasmanda bu sezon ilk 5 golünü kornerden atan Arsenal, Declan Rice akan oyunda attığı gol sonrası bu seriyi noktaladı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal 25 puanla liderliğini sürdürdü. Burnley 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Sunderland'a konuk olacak. Burnley, West Ham'a konuk olacak.

