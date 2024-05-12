Arsenal kazandı, şampiyonluk iddiasını sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

17 yıl sonra Manchester United'a karşı hem iç sahada hem deplasmanda kazanan Arsenal, puanını 86'ya çıkardı ve 1 maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önüne geçti.

Bu sonuçla birlikte bu sezon 19. mağlubiyetini alan ve 36 yıl sonra tekrar bu rakama ulaşan Manchester United, olumsuz bir rekor kırdı ve 54 puanla 8. sırada kaldı.

Arsenal, son hafta Everton ile karşılaşacak. Manchester United ise Newcastle United'ı ağırlayacak.