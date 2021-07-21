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Spor

Arsenal, koronavirüs vakaları nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

AA21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:41
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Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

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