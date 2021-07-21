Arsenal, koronavirüs vakaları nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi

AA 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:41

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.



Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.