6 Eylül 2025 Cumartesi
  Arsenal, Leandro Trossard'ın ayrılığını veto etti
Spor

Arsenal, Leandro Trossard'ın ayrılığını veto etti

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Leandro Trossard ismi geldi. Ancak oyuncunun kulübü Arsenal, Belçikalı futbolcunun ayrılığına izin vermedi.

Son günlerde Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar gündeme gelse de Arsenal, bu konuda kesin kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor ve transfer ihtimali bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER İHTİMALİ YOK

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında Arsenal ile yeni sözleşme imzalayarak geleceğini Emirates'e bağlamıştı.

Dolayısıyla, Trossard'ın Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transferi ihtimal dışı. Arsenal, hücum hattındaki önemli opsiyonlarından biri olan Trossard'ı kadro planlamasında tutmaya devam edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 56 maça çıkan Trossard, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi.

