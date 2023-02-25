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Spor

Arsenal, Leicester City'i tek golle geçti

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Leicester City'i 1-0 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

25 Şubat 2023 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Arsenal, Leicester City'i tek golle geçti
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Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. King Power Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Martinelli kaydetti.

3 maçlık galibiyet alamadığı sürecin ardından son 2 maçını kazanan Arsenal, puanını 57'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Leicester ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 24 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta İngiltere Premier Lig'de Everton'ı ağırlayacak. Leicester ise Southampton deplasmanına gidecek.

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