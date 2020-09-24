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Spor

Arsenal, Leicester City'yi kupanın dışına itti

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup 3. Tur maçında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. İlk golün Fuchs tarafından kendi kalesine atıldığı maçta Nketiah 90'da skoru belirledi. Arsenal 2-0 ile tur atladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:47 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:48
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King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 1-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder karşılaşmanın kadrosunda yer almadı ve yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti.

İkinci yarıda Leicester'ın deneyimli isimlerinden Fuchs, 57. dakikada kenci kalesine topu göndererek Arsenal'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda sahneye çıkan Nketiah 90'da farkı ikiye çıkararak sonucu 2-0 Arsenal lehine tescil etti.

Carabao Cup 4. Tur mücadelesinde ise Arsenal Lincoln City - Liverpool maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

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