Arsenal, Lens'i farklı mağlup etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.