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Spor

Arsenal, Lens'i farklı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Lens ile kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi karşılaşmayı 6-0 kazandı ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

30 Kasım 2023 Perşembe 01:18 - Güncelleme:
Arsenal, Lens'i farklı mağlup etti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.

Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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