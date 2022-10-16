Arsenal liderliğini sürdürdü

Premier Lig 11. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.

Elland Road'da oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Leeds United'da Patrick Bamford 64. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Jesse Marsch'ın çalıştırdığı Leeds United ligde çıktığı son 6. maçından da galibiyet çıkaramadı. Ev sahibi ekip son olarak sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etmişti.

SADECE 1 YENİLGİSİ VAR

Lider Arsenal ise 6. haftadaki Manchester United mağlubiyeti dışında ligde oynadığı tüm maçları kazandı.

Arsenal alınan bu sonucun ardından ligde puanını 27'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Manchester City'i konuk edecek. Leeds United ise Leicester City deplasmanına gidecek.