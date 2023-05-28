Arsenal ligi farklı bitirdi

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u 5-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Arsenal, sahasında karşılaştığı Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 11. ve 14. dakikalarda Granit Xhaka, 27. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Jesus ve 78. dakikada Jakub Kiwior attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, uzun süre şampiyonluk yarışında kaldığı sezonu 84 puanla ve 2. sırada bitirdi. Wolverhampton ise 41 puanla ligi tamamladı.