İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal ligi farklı bitirdi

İngltere Premier Lig'in son haftasında Arsenal, Wolwerhampton'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

28 Mayıs 2023 Pazar 20:38 - Güncelleme:
Arsenal ligi farklı bitirdi
ABONE OL

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u 5-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Arsenal, sahasında karşılaştığı Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 11. ve 14. dakikalarda Granit Xhaka, 27. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Jesus ve 78. dakikada Jakub Kiwior attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, uzun süre şampiyonluk yarışında kaldığı sezonu 84 puanla ve 2. sırada bitirdi. Wolverhampton ise 41 puanla ligi tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.