Arsenal, Lizbon'da tek golle güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Kai Havertz kaydetti.

Arsenal'in 63. dakikada Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

RÖVANŞ

Bu mücadelenin rövanşı 15 Nisan günü Londra'da ki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen ekip finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinden gelen takım ile final mücadelesi verecek.